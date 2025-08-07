Свириденко: Розмір допомоги постраждалим на виробництві залежатиме від рівня потреб

Постраждалі на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення, відтепер отримуватимуть вищі щомісячні виплати. Розмір допомоги залежатиме від рівня потреб постраждалого. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.
«Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах», - наголосила Свириденко.
Нові суми компенсацій розраховані відповідно до індивідуальних потреб і становитимуть:
Таким чином держава посилює підтримку найбільш вразливих громадян, аби вони не залишалися наодинці з проблемами, отриманими через роботу.
