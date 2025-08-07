Свириденко: Розмір допомоги постраждалим на виробництві залежатиме від рівня потреб

Постраждалі на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення, відтепер отримуватимуть вищі щомісячні виплати. Розмір допомоги залежатиме від рівня потреб постраждалого. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.

«Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах», - наголосила Свириденко.

Нові суми компенсацій розраховані відповідно до індивідуальних потреб і становитимуть:

4 000 грн — якщо людина потребує спеціального медичного догляду та одночасно медикаментів або медичних засобів;

2 000 грн — за необхідності постійного стороннього догляду та медичного забезпечення;

1 333 грн — у разі потреби в побутовому догляді та використанні медичних виробів;

800 грн — коли йдеться про необхідність у санітарно-гігієнічних засобах і медикаментах.

Таким чином держава посилює підтримку найбільш вразливих громадян, аби вони не залишалися наодинці з проблемами, отриманими через роботу.