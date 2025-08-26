Речник МЗС: Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, не відповідають дійсності

Китай не планує направляти своїх миротворців до України, заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь. Пекін підтвердив, що "позиція країни незмінна та чітка".

Про це повідомляє Global Times у соцмережі Х.

Речник МЗС Китаю спростував припущення щодо того, що Китай готовий направити своїх миротворців до України:

"Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності. Наша позиція є чіткою та послідовною", — йдеться у повідомленні Ґо Цзякуня.

Таким чином, Китай офіційно відкинув будь-які спекуляції щодо направлення своїх військових до України.