Мінсоцполітики: Уряд виділив 1 млрд грн громадам на переобладння житла для маломобільних груп населення

Уряд виділив 1 млрд грн громадам на відновлення та адаптацію житла для маломобільних громадян.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяни Кірієнко.
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розробило порядок надання громадам субвенцій для формування житлового фонду, пристосованого під потреби маломобільних громадян. Уряд додатково виділив 1 млрд грн, щоб місцеві органи влади могли швидко відновити та переобладнати житло і тимчасові місця проживання для таких груп населення.
Кірієнко зазначила, що це допоможе вирішити гостру проблему для понад 2 тисяч маломобільних громадян, які потребують евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей, адже наразі для них доступні лише 260 місць у інтернатних закладах та стаціонарних відділеннях. Порядок розподілу субвенцій вже розроблений і очікує на підписання закону.
