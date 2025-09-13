Мінрозвитку: Послуга "єВідновлення" не працюватиме кілька днів через технічні роботи

Послуга "єВідновлення" не працюватиме на порталі та в застосунку "Дія" через технічні роботи з обслуговування державних реєстрів із 20.00 13 вересня до 8.00 15 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

"З 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 ДП “НАІС” буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції. Оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працюватиме послуга "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.