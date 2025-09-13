Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінрозвитку: Послуга "єВідновлення" не працюватиме кілька днів через технічні роботи

160

Послуга "єВідновлення" не працюватиме на порталі та в застосунку "Дія" через технічні роботи з обслуговування державних реєстрів із 20.00 13 вересня до 8.00 15 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

"З 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 ДП “НАІС” буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції. Оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працюватиме послуга "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

єВідновлення
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 13 сентября 2025
Пятница, 12 сентября 2025
Четверг, 11 сентября 2025
Среда, 10 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023