Єрмак: Санкції проти росії мають тільки посилюватися

Сполучені Штати ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які сприяли обходу санкцій та допомагали росії підтримувати її військову машину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До списку потрапили 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Крім того, під санкції потрапили і низка російських фірм.

"Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.