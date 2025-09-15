Єрмак: Санкції проти росії мають тільки посилюватися

Сполучені Штати ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які сприяли обходу санкцій та допомагали росії підтримувати її військову машину.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
До списку потрапили 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Крім того, під санкції потрапили і низка російських фірм.
"Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023