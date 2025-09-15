Генштаб: У разі масованого застосування дронів неможливо повністю відключити мобільний зв'язок в Україні

У разі масованого застосування дронів неможливо повністю відключити мобільний зв'язок в Україні, а лише потенційно обмежить його якість на окремих ділянках.

Про це під час конференції Yalta European Strategy (YES) 2025 повідомив очільник Генерального штабу Андрій Гнатов, передає "Новини.LIVE".

"Це не відімкнення мобільного зв'язку, це більше мова йде про обмеження на певних територіях саме якості зв'язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб моделі, які використовує противник на своїх дистанційних і інтелігенційних апаратах, не могли отримувати доступ до інтернету, використовуючи наші пристрої", - заявив Гнатов.

За його словами, такі тимчасові заходи мають ускладнити противнику використання української мережі для керування безпілотниками і збору розвідданих.

Очільник Генштабу наголосив, що йдеться про локальні обмеження технологічного доступу, а не про загальну відсутність зв'язку по всій країні.