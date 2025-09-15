СЗРУ: П’ята частина російських забудовників опинилися на межі банкрутства

Близько 20 % девелоперів у росії опинилися на межі банкрутства через падіння продажів та високі ставки, і вже незабаром їхня частка може перевищити 30 %.
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Найуразливіші є російські компанії з сегмента масового житла, що залежать від іпотечного попиту. Понад 19 % забудовників офіційно переносять терміни здачі об’єктів, а затримки більш ніж на пів року переводять їх у категорію "проблемних".
"Галузь потерпає від низького попиту, обмеженої держпідтримки та відтоку ресурсів на війну проти України. Як наслідок – скорочення продажів, зростання боргового навантаження та замороження будівництва. Інвестиції в нерухомість у першому півріччі 2025 року впали на 44 %", — зазначають у розвідці.
Банки жорстко відсіюють клієнтів: у червні відхилили 50,6 % заявок на іпотеку. І навіть позичальникам із бездоганною кредитною історією квартири стають практично недосяжними – реальна вартість іпотеки разом зі страховками та комісіями сягає мінімум 25 % річних.
Такий рівень ставок тисне не лише на домогосподарства, а й на бізнес. У корпоративному сегменті частка проблемних кредитів у ІІ кварталі піднялася до 10,4 %, або $111,9 млрд, додавши $8,6 млрд за три місяці. Найбільше погіршення зафіксовано саме в галузі нерухомості.
Влада рф вже почала розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників, зовнішню санацію та створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об’єктів.
