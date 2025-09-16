Войти

МО України: У застосунку для військових з’явились довідник Армія ID та п’ять нових рапортів

120

Довідник Армія ID, п’ять нових рапортів, а також новий функціонал рапорту на зміну місця служби з'явились у новій версії застосунку для військових "Армія+".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Довідник Армія ID доступний у розділі Меню і дозволяє зберігати кілька Армія ID. Це 9-значні номери військовослужбовців, через які можна подавати електронні рапорти в Армія+. Далі при створенні документа достатньо обрати потрібний Армія ID із переліку. Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, можна одразу підставити збережений ID тимчасово виконувача обов’язки", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони в понеділок.

Також можна керувати довідником: додавати нові записи чи видаляти застарілі. Крім того, в оновленні Армія+ 2.5.0 з’явилися нові шаблони рапортів. Зокрема, рапорт на одноразову грошову допомогу (у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності через травму під час служби), а також рапорт на донацію крові для тих, хто хоче стати донором, рапорт на довідку про доходи для оформлення, наприклад, візи, кредиту чи податкової знижки, рапорт на довідку про обставини травми; рапорт на звільнення за досягненням граничного віку для військовослужбовців, які досягли вікової межі та хочуть звільнитися зі служби.

Також змінився компонент додавання файлів у рапорті на зміну місця служби у ЗСУ та НГУ. Тепер під час завантаження документів застосунок може розпізнати та відсканувати їх через камеру та попереджає, якщо додано дублікати.

Повідомляється, що з моменту запуску Армія+ військові подали вже 860 тисяч електронних рапортів.

Міноборони, Армія+
