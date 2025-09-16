Шмигаль: У 2025 році в Україні не планується підвищення мінімальної заробітної плати

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 грн на місяць або 48 грн за годину відповідно до закону Про Державний бюджет на 2025 рік.
Із цієї суми відраховуються податки, зокрема це податок на доходи фізичних осіб (1 440 грн) та військовий збір (400 грн). Тож працівник отримує чистими 6 160 грн.
У 2025 році в Україні не планується підвищення мінімальної заробітної плати. Про це повідомив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Він підкреслив, що у цьогорічному бюджеті не закладено збільшення цього показника, тож мінімальна зарплата залишиться на нинішньому рівні.
Нагадаємо, що наприкінці квітня 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13164-1, який передбачав поступове підвищення мінімалки з липня, щоб наблизити її до фактичного прожиткового мінімуму. У пояснювальній записці зазначалося, що нині мінімальна зарплата покриває лише 74,1% реального прожиткового мінімуму, і планувалося довести її до рівня близько 10 800 грн.
Проте в травні цей законопроєкт не підтримали, і згодом його зняли з розгляду. До кінця року її розмір, найімовірніше, залишиться незмінним.
Але українців у найближчі три роки очікує поступове зростання мінімальної заробітної плати. Відповідно до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, визначено плани підвищення мінімалки.
Якщо вони будуть реалізовані, то у 2028 році вперше мінімальна зарплата перевищить 10 тисяч грн. Крім того, передбачено збільшення прожиткового мінімуму.
Підвищення мінімальної зарплати в Україні:
Попереднє підвищення мінімалки відбулося у квітні 2024 року — з 7 100 до 8 000 грн.
Отже, протягом трьох років мінімальна зарплата може зрости більш ніж на 2 тисячі гривень. Але наступного року Україна розраховує на значну підтримку від міжнародних партнерів, проте наразі цих коштів недостатньо, щоб покрити всі потреби. За прогнозами, дефіцит державного бюджету на 2026 рік може досягти 10 млрд доларів.
Таку оцінку озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
