Експерт: Борги на українському ринку електроенергії вимірюються десятками мільярдів гривень

Борги на українському ринку електроенергії досі вимірюються десятками мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріана Прокіпа.
"Борги - це десятки і десятки мільярдів гривень. Щоправда, цього року ситуація трошечки покращується, так. Тому що, наприклад, минулого року ми мали підвищений тариф для населення. Тобто цей тариф, він не є ринковим, але він, начебто, є економічно обґрунтованим", - сказав Прокіп.
За його словами, оновлений тариф допоміг трохи зменшити заборгованість, але він нижчий від собівартості виробництва електроенергії. Також експерт відзначив, що ситуацію покращили нові тарифи для "Укренерго".
"Цього року покращилася ситуація з боргами перед виробникам із відновлювальних джерел енергії. Тому що енергетичний регулятор фактично затвердив для системного оператора "Укренерго", який збирає гроші й на ці цілі передає. По суті, він затвердив вже адекватний тариф. Тобто цей тариф, який не передбачатиме накопичення боргів. Тому що від арифметики нікуди не дітися, повинен цей грошовий баланс звестися", - пояснив Прокіп.
Він підкреслив, що якщо одна частина ринку не платить, то борги автоматично перекладаються на інших учасників.
"Якщо одна сторона не заплатить за ці послуги електропостачання в цьому ринку, то хтось за це має заплатити інший", - наголосив експерт.
