Смілянський заперечує дефолт Укрпошти

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що жодний дефолт не загрожує компанії попри лист НБУ за підписом голови НБУ Андрія Пишного. Про це Смілянський написав на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 16 вересня.
Гендиректор зазначив, що сьогодні деякі медіа посиланням на бюджет поширили новину про нібито дефолт Укрпошти. За його словами, джерелом таких повідомлень став лист голови НБУ Пишного по те, що Укрпошта потребує докапіталізації у 826 мільйонів гривень або менш як 20 мільйонів доларів.
"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", - підкреслив Смілянський.
Операційний прибуток EBITDA Укрпошти за 2024 рік склав понад 650 мільйонів гривень, а збиток виник внаслідок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування, пояснив гендиректор.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023