Смілянський заперечує дефолт Укрпошти

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що жодний дефолт не загрожує компанії попри лист НБУ за підписом голови НБУ Андрія Пишного. Про це Смілянський написав на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 16 вересня.

Гендиректор зазначив, що сьогодні деякі медіа посиланням на бюджет поширили новину про нібито дефолт Укрпошти. За його словами, джерелом таких повідомлень став лист голови НБУ Пишного по те, що Укрпошта потребує докапіталізації у 826 мільйонів гривень або менш як 20 мільйонів доларів.

"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", - підкреслив Смілянський.

Операційний прибуток EBITDA Укрпошти за 2024 рік склав понад 650 мільйонів гривень, а збиток виник внаслідок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування, пояснив гендиректор.