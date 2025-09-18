Войти

Свириденко: Інвестиційний фонд відбудови починає свою операційну роботу - є перший внесок

144

США зробили перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 млн доларів.

Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Інвестиційний фонд відбудови починає свою операційну роботу - є перший внесок! Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", - повідомила вона.

Свириденко зазначила, що першими у фокусі інвестфонду є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів.

"Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", - повідомила прем'єрка.

Вона наголосила, що Фонд будується на принципі рівності, Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона, це не лише демонструє відповідальність України, але й підкреслює, що Україна розглядає Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці.

"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", - зазначила Свириденко.

