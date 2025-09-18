НБУ: Чисті міжнародні резерви банку у серпні збільшилися майже на 11%

Чисті міжнародні резерви Національного банку у серпні збільшилися на 10,8% до 31,466 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
З початку року вони збільшилися на 8,1% з 29,102 млрд доларів.
Чисті міжнародні резерви - це різниця між валовими резервами і залишком заборгованості Національного банку і Міністерства фінансів за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.
Офіційні резервні активи НБУ у серпні збільшилися на 7% до 46,033 млрд доларів, а з початку року збільшился на 5,1% з 43,795 млрд доларів.
При цьому валові резервні зобов'язання у серпні зменшилися на 0,5% до 14,567 млрд доларів, а з початку року зменшилися на 0,9% з 14,694 млрд доларів.
Нагадаємо, за 2024 рік чисті міжнародні резерви зросли на 2,4% з 28,381 млрд доларів.
За 2023 рік чисті резерви зросли на 54,6% з 18,322 млрд доларів.
За 2022 рік чисті резерви скоротилися на 11,8% із 20,767 млрд доларів.
У 2021 році чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 14,6% з 18,144 млрд доларів до 20,765 млрд доларів.
2020 року чисті резерви збільшилися на 14,5% з 15,785 млрд доларів.
