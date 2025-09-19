Для населення тарифи на світло у жовтні залишаться без змін

Тарифи на світло для населення з 1 жовтня не зміняться.

Скільки платитимуть українці за електроенергію у другий місяць осені – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

В Україні населення і надалі сплачуватиме за світло 4,32 грн за 1 кВт·год. Відповідно до постанови Кабміну, такий тариф фіксований щонайменше до кінця жовтня 2025 року.

Крім того, можна віддавати з власних гаманців менше за електроенергію. Для цього потрібно встановити двозонні лічильники. З ними у нічний час (з 23:00 до 07:00) за світло сплачується удвічі менше — 2,16 грн/кВт·год.

Під час опалювального сезону, з 1 жовтня до 30 квітня, пільговий тариф діє для споживачів з електроопаленням:

до 2 000 кВт·год на місяць — 2,64 грн/кВт·год;

за ті кВт·год, що вище 2 000 кВт·год — 4,32 грн/кВт·год.

Щоб встановити двозонний облік, потрібно подати заяву до місцевого оператора системи розподілу електроенергії. Необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на право власності чи користування приміщенням;

договір про розподіл електроенергії.

Купити лічильник можна і самостійно або у свого оператора. Важливо — він має бути сертифікованим і відповідати технічним вимогам.