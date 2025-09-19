Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Financial Times: Найбільша американська нафтова компанія не збирається відновлювати діяльність у росії

161

Найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil не збирається відновлювати діяльність у росії. Замість цього нафтовий гігант домагається компенсації за втрачені активи.

Про це заявив генеральний директор компанії Даррен Вудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

ExxonMobil пішла з російського ринку 2022 року після введення західних санкцій через війну проти України. При виході компанія списала мільярди доларів збитків.

За словами Вудса, переговори з російською владою стосуються виключно компенсації за експропрійовані активи. москва вилучила майно компанії на суму 4,6 млрд доларів.

"Ми ведемо переговори про повернення цих коштів, але не розглядаємо можливість нових інвестицій", - наголосив глава ExxonMobil.

Обговорення почалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як ExxonMobil подала позов до міжнародного арбітражу проти уряду володимира путіна.

Компанія вимагає відшкодування збитків, але виключає будь-які плани щодо відновлення діяльності на російському ринку.

За інформацією Reuters, американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні.

Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до москви, де він зустрічався з володимиром путіним і його представником кирилом дмитрієвим.

За даними трьох джерел, обговорювалася можливість повернення Exxon Mobil у проект "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських ЗПГ-проектів, таких як Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями.

Нагадаємо, Exxon покинула росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована кремлем.

 

Exxon Mobil
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 19 сентября 2025
Четверг, 18 сентября 2025
Среда, 17 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023