Financial Times: Найбільша американська нафтова компанія не збирається відновлювати діяльність у росії

Найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil не збирається відновлювати діяльність у росії. Замість цього нафтовий гігант домагається компенсації за втрачені активи.

Про це заявив генеральний директор компанії Даррен Вудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

ExxonMobil пішла з російського ринку 2022 року після введення західних санкцій через війну проти України. При виході компанія списала мільярди доларів збитків.

За словами Вудса, переговори з російською владою стосуються виключно компенсації за експропрійовані активи. москва вилучила майно компанії на суму 4,6 млрд доларів.

"Ми ведемо переговори про повернення цих коштів, але не розглядаємо можливість нових інвестицій", - наголосив глава ExxonMobil.

Обговорення почалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як ExxonMobil подала позов до міжнародного арбітражу проти уряду володимира путіна.

Компанія вимагає відшкодування збитків, але виключає будь-які плани щодо відновлення діяльності на російському ринку.

За інформацією Reuters, американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні.

Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до москви, де він зустрічався з володимиром путіним і його представником кирилом дмитрієвим.

За даними трьох джерел, обговорювалася можливість повернення Exxon Mobil у проект "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських ЗПГ-проектів, таких як Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями.

Нагадаємо, Exxon покинула росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована кремлем.