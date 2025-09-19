Financial Times: Найбільша американська нафтова компанія не збирається відновлювати діяльність у росії

Найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil не збирається відновлювати діяльність у росії. Замість цього нафтовий гігант домагається компенсації за втрачені активи.
Про це заявив генеральний директор компанії Даррен Вудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.
ExxonMobil пішла з російського ринку 2022 року після введення західних санкцій через війну проти України. При виході компанія списала мільярди доларів збитків.
За словами Вудса, переговори з російською владою стосуються виключно компенсації за експропрійовані активи. москва вилучила майно компанії на суму 4,6 млрд доларів.
"Ми ведемо переговори про повернення цих коштів, але не розглядаємо можливість нових інвестицій", - наголосив глава ExxonMobil.
Обговорення почалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як ExxonMobil подала позов до міжнародного арбітражу проти уряду володимира путіна.
Компанія вимагає відшкодування збитків, але виключає будь-які плани щодо відновлення діяльності на російському ринку.
За інформацією Reuters, американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні.
Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до москви, де він зустрічався з володимиром путіним і його представником кирилом дмитрієвим.
За даними трьох джерел, обговорювалася можливість повернення Exxon Mobil у проект "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських ЗПГ-проектів, таких як Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями.
Нагадаємо, Exxon покинула росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована кремлем.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023