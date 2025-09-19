Попри обіцянки путіна влада росії готується збільшити ставку ПДВ

Уряд країни-агресора росії готується збільшити ставку податку на додану вартість (ПДВ). Раніше російський диктатор володимир путін обіцяв росіянам, що податки підвищуватися не будуть.
Про це агентство Reuters повідомило з посиланням на власні джерела.
Четверо неназваних співрозмовників Reuters розповіли, що підвищення ПДВ необхідне для стримування дефіциту російського бюджету, викликаного колосальними витратами на війну. Крім того, в підвищенні ставки ПДВ керівництво рф бачить можливість збереження резервів.
"Як можна скоротити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки шляхом підвищення податків, тому що майже не залишилося нічого, що можна скоротити, ні військові витрати, ні соціальні витрати", — наводить агентство слова одного зі співрозмовників.
За словами джерел агентства, проєкт бюджету на 2026 рік буде представлений державній думі рф в кінці вересня. Його основні компоненти заздалегідь узгоджені з путіним і навряд чи будуть істотно змінені.
Reuters розрахував, що ПДВ склав 37% доходів федерального бюджету у 2024 році. Його підвищення може допомогти скоротити прогнозований дефіцит удвічі.
