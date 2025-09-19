Войти

Переважна більшість румунів вважають, що війна в Україні впливає на їх країну, - опитування

103

Майже 75% румунів вважають, що війна в Україні впливає на Румунію в дуже великій і досить великій мірі.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Inscop Research, які публікує Digi24.

За словами директора Inscop Ремуса Штефуряка, результати опитування показують, що тривога румунів викликана в основному двома факторами: першим є "безпека країни в умовах ризику розширення конфлікту", а другим – економічна криза: ціни на енергоносії, інфляція тощо.

"75% румунів вважають, що війна в Україні впливає на Румунію в дуже великій і досить великій мірі. Думки розподілені рівномірно серед різних соціально-демографічних груп, що показує, що наслідки конфлікту, розв'язаного росією, глибоко відчуваються населенням Румунії. Занепокоєння громадян викликане в основному двома факторами: безпека країни в умовах ризику розширення конфлікту та економічна криза (ціни на енергоносії, інфляція)", – заявив Штефуряк.

Зокрема, 43,5% румунів вважають безпеку Румунії та ризик розширення конфлікту найбільшим питанням, що турбує у зв’язку з війною в Україні.

За словами Штефуряка, більш стурбовані ризиком розширення конфлікту виборці партії PSD (Соціал-демократична партія), жінки, люди старше 60 років, жителі Бухареста і великих міст, а також люди з вищою освітою.

36,2% опитаних назвали економічну кризу (ціни на енергоносії, інфляцію) найбільшим питанням, що турбує у зв’язку з війною в Україні.

Румунський соціолог додає, що до цієї групи респондентів належать здебільшого виборці ультраправої партії AUR, молоді люди у віці 18-29 років, люди з початковою освітою, мешканці сільських районів і державні службовці.

Дані були зібрані в період з 1 по 9 вересня 2025 року за допомогою анкетування.

Румунія, опитування
