Заплановані витрати росії на оборону в 2026 році збільшилися ще на 325 мільярдів рублів. Разом з витратами на "Національну безпеку" загальні витрати на армію, поліцію та спецслужби наступного року становитимуть 16,84 трильйона рублів, або 38% усіх витрат.
Про це свідчить проєкт федерального бюджету на 2026-2028 роки, внесений до держдуми в понеділок, 29 вересня, повідомляє The Moscow Times.
Традиційно більшість російських витрат за розділом "Національна оборона" засекречена – 10,85 трильйона рублів, або 84%, випливає із додатків до проекту бюджету.
Проте відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, влада збирається витратити наступного року на розділ "Національна оборона" 12,93 трильйона рублів.
У попередніх матеріалах Мінфіну на тому тижні стояла цифра 12,61 трильйона рублів.
Правлячий режим рф загалом збирається витратити за закритими статтями 12,71 трильйона рублів, або 28,8% усіх витрат.
У 2025 році уряд засекретив 13,08 трильйона рублів, або 31,5% від загальних витрат скарбниці.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023