Заплановані витрати росії на оборону в 2026 році збільшилися ще на 325 мільярдів рублів. Разом з витратами на "Національну безпеку" загальні витрати на армію, поліцію та спецслужби наступного року становитимуть 16,84 трильйона рублів, або 38% усіх витрат.

Про це свідчить проєкт федерального бюджету на 2026-2028 роки, внесений до держдуми в понеділок, 29 вересня, повідомляє The Moscow Times.

Традиційно більшість російських витрат за розділом "Національна оборона" засекречена – 10,85 трильйона рублів, або 84%, випливає із додатків до проекту бюджету.

Проте відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, влада збирається витратити наступного року на розділ "Національна оборона" 12,93 трильйона рублів.

У попередніх матеріалах Мінфіну на тому тижні стояла цифра 12,61 трильйона рублів.

Правлячий режим рф загалом збирається витратити за закритими статтями 12,71 трильйона рублів, або 28,8% усіх витрат.

У 2025 році уряд засекретив 13,08 трильйона рублів, або 31,5% від загальних витрат скарбниці.