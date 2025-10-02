Країни G7 можуть значно посилити санкції проти росії

Країни Великої сімки (G7) наблизилися до того, щоб значно посилити санкції проти росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми погодилися щодо необхідності діяти спільно та вважаємо, що настав час для значної координації заходів, щоб посилити стійкість України та критично обмежити здатність росії вести війну проти неї», – зазначено в документі, який має в розпорядженні агентство.

У документі зазначається, що G7 опрацьовує низку варіантів, зокрема нові санкції проти ключових економічних секторів росії – енергетики, фінансів та військової промисловості. «Ми погодилися, що зараз настав час максимально тиснути на експорт нафти з росії, який є основним джерелом її доходів», – йдеться в документі.

Проєкт заяви передбачає, що G7 може запровадити санкції проти великих російських нафтокомпаній, а також проти їхнього «тіньового флоту». Крім того, у проєкті зазначено, що міністри обговорять фінансові потреби України, зокрема координацію шляхів подальшого використання заморожених активів центробанку росії.