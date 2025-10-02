Країни G7 можуть значно посилити санкції проти росії

Країни Великої сімки (G7) наблизилися до того, щоб значно посилити санкції проти росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
«Ми погодилися щодо необхідності діяти спільно та вважаємо, що настав час для значної координації заходів, щоб посилити стійкість України та критично обмежити здатність росії вести війну проти неї», – зазначено в документі, який має в розпорядженні агентство.
У документі зазначається, що G7 опрацьовує низку варіантів, зокрема нові санкції проти ключових економічних секторів росії – енергетики, фінансів та військової промисловості. «Ми погодилися, що зараз настав час максимально тиснути на експорт нафти з росії, який є основним джерелом її доходів», – йдеться в документі.
Проєкт заяви передбачає, що G7 може запровадити санкції проти великих російських нафтокомпаній, а також проти їхнього «тіньового флоту». Крім того, у проєкті зазначено, що міністри обговорять фінансові потреби України, зокрема координацію шляхів подальшого використання заморожених активів центробанку росії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023