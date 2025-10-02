НБУ спростив процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ

Національний банк України спростив процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ, дозволивши надавати фінансові платіжні послуги без переривання діяльності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Реалізація Національним банком нової процедури спрямована на виконання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом і сприятиме актуалізації та вдосконаленню регулювання діяльності фінансових компаній.

Нова процедура передбачає:

Право фінансової компанії, яка вже має ліцензію на діяльність із фінансових платіжних послуг (переказ коштів без відкриття рахунку або еквайринг платіжних інструментів), отримати статус платіжної установи та продовжувати надавати ці послуги без переривання діяльності.

Можливість для компаній, які надають або планують надавати послуги еквайрингу, одночасно отримати статус платіжної установи та право на еквайринг від Національного банку.

Визначені вимоги, яким компанія повинна відповідати для отримання статусу платіжної установи та під час його здійснення.

Можливість зберегти ліцензію НБУ на валютні операції (якщо така є) після отримання статусу платіжної установи для переказу коштів та/або еквайрингу.

Чітку процедуру ухвалення рішень Національним банком щодо надання статусу та відповідних прав.