Українська делегація обговорила з міжнародними партнерами потреби енергетиків для відновлення

У межах візиту на щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні українська делегація обговорила із партнерами із США та міжнародних фінансових організацій потреби енергетиків для відновлення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"У межах візиту питання енергетичного відновлення порушено під час зустрічей з урядом Сполучених Штатів Америки, ЕксімБанком та DFC, керівниками фінансових інституцій - ЄІБ та ЄБРР", - йдеться у повідомленні.
Серед тем обговорень:
Крім того, серед пріоритетів роботи української делегації є посилення санкційного тиску на росію та розвиток нових напрямків співпраці зі США, що мають стратегічне значення для обох держав.
Делегація також інформує міжнародних партнерів про наслідки останніх російських атак на енергетичні об’єкти України та працює над залученням додаткових ресурсів і підтримки для їх відновлення.
