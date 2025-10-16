Фіцо висловив своє здивування тим, що Україна знову розглядається як найпріоритетніша тема

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо у середу провів телефонну розмову з головою Європейської ради Антоніу Коштою, яка зокрема стосувалась і схвалення 19-го пакета санкцій проти росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.
За словами Фіцо, в розмові з Коштою він "висловив своє здивування тим, що Україна знову розглядається як найпріоритетніша тема замість величезних економічних і політичних проблем ЄС".
"Я кілька разів нагадав Кошті, що не зацікавлений у розгляді нових пакетів санкцій проти росії, доки не побачу у висновках саміту Євроради політичні вказівки для Європейської комісії щодо того, як вирішити кризу в автомобільній промисловості та проблему високих цін на енергоносії, які роблять європейську економіку абсолютно неконкурентоспроможною", – написав він.
Словацький премʼєр сказав, що не хоче, аби ці питання згадувались у висновках Європейської ради "загальними фразами", тоді як "детальні рішення та позиції присвячені допомозі Україні та підтримці війни".
Він також пообіцяв Кошті подати "значно конкретніші пропозиції" стосовно автомобільної промисловості та цін на енергоносії.
