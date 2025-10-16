ДПС: Боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань

З початку року Державна податкова служба (ДПС) здійснила 24 тисячі фактичних перевірок обігу алкогольних та тютюнових виробів. За виявлені порушення було нараховано понад 795 мільйонів гривень штрафних санкцій, а також анульовано більш ніж 2,5 тисячі ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні.

Вона наголосила, що боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань.

Карнаух підкреслила, що ДПС продовжить перевірки там, де були зафіксовані порушення ліцензійних умов, оскільки такі порушення є не дрібними помилками, а діями, які завдають шкоди як бізнесу, так і громадянам.

Серед найбільш частих порушень:

обіг продукції без марок акцизного податку або з їхніми підробками,

виробництво та реалізація товарів без відповідних ліцензій,

продаж необлікованої продукції чи здійснення операцій без видачі фіскальних чеків.

Очільниця ДПС також розповіла про нові сервіси від податкової - Офіси податкових консультантів. На початку вересня було відкрито 20 таких Офісів, які надають безкоштовні та якісні послуги для кожного платника податків.

Можливістю отримати консультацію вже скористалися понад 8 тисяч клієнтів і вони стають ще більш затребуваними.