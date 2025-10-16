Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ДПС: Боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань

70

З початку року Державна податкова служба (ДПС) здійснила 24 тисячі фактичних перевірок обігу алкогольних та тютюнових виробів. За виявлені порушення було нараховано понад 795 мільйонів гривень штрафних санкцій, а також анульовано більш ніж 2,5 тисячі ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні.

Вона наголосила, що боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань.

Карнаух підкреслила, що ДПС продовжить перевірки там, де були зафіксовані порушення ліцензійних умов, оскільки такі порушення є не дрібними помилками, а діями, які завдають шкоди як бізнесу, так і громадянам.

Серед найбільш частих порушень:

  • обіг продукції без марок акцизного податку або з їхніми підробками,
  • виробництво та реалізація товарів без відповідних ліцензій,
  • продаж необлікованої продукції чи здійснення операцій без видачі фіскальних чеків.

Очільниця ДПС також розповіла про нові сервіси від податкової - Офіси податкових консультантів. На початку вересня було відкрито 20 таких Офісів, які надають безкоштовні та якісні послуги для кожного платника податків.

Можливістю отримати консультацію вже скористалися понад 8 тисяч клієнтів і вони стають ще більш затребуваними.

ДПС, податкова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 16 октября 2025
Среда, 15 октября 2025
Вторник, 14 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023