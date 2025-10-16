ДПС: Боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань

З початку року Державна податкова служба (ДПС) здійснила 24 тисячі фактичних перевірок обігу алкогольних та тютюнових виробів. За виявлені порушення було нараховано понад 795 мільйонів гривень штрафних санкцій, а також анульовано більш ніж 2,5 тисячі ліцензій.
Як пише Delo.ua, про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні.
Вона наголосила, що боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань.
Карнаух підкреслила, що ДПС продовжить перевірки там, де були зафіксовані порушення ліцензійних умов, оскільки такі порушення є не дрібними помилками, а діями, які завдають шкоди як бізнесу, так і громадянам.
Серед найбільш частих порушень:
Очільниця ДПС також розповіла про нові сервіси від податкової - Офіси податкових консультантів. На початку вересня було відкрито 20 таких Офісів, які надають безкоштовні та якісні послуги для кожного платника податків.
Можливістю отримати консультацію вже скористалися понад 8 тисяч клієнтів і вони стають ще більш затребуваними.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023