Сирський: Віддав доручення задля забезпечення бригад усім необхідним, у тому числі резервами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив забезпечити бригади, які воюють на найскладніших напрямках фронту, додатковими резервами та зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сирського.
"Моя першочергова увага - тим напрямкам фронту, де найскладніше. Відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують противника, зокрема на межі з Дніпропетровською областю", - розповів Сирський.
За доповідями командирів на місцях головнокомандувач ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення.
За словами Сирського, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою та відновлення боєздатності військових частин.
"Віддав необхідні доручення задля забезпечення бригад усім необхідним, у тому числі резервами, додатковими боєприпасами, БПЛА, спеціальними засобами", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023