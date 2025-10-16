Сирський: Віддав доручення задля забезпечення бригад усім необхідним, у тому числі резервами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив забезпечити бригади, які воюють на найскладніших напрямках фронту, додатковими резервами та зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сирського.

"Моя першочергова увага - тим напрямкам фронту, де найскладніше. Відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують противника, зокрема на межі з Дніпропетровською областю", - розповів Сирський.

За доповідями командирів на місцях головнокомандувач ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення.

За словами Сирського, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою та відновлення боєздатності військових частин.

"Віддав необхідні доручення задля забезпечення бригад усім необхідним, у тому числі резервами, додатковими боєприпасами, БПЛА, спеціальними засобами", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.