Для підтримки державної оборонної сфери АРМА купило військових облігацій на понад 2,5 млрд гривень

158

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для підтримки державної оборонної сфери купило військових облігацій на понад 2,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні АРМА, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що ключову роль у цьому зіграли Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора: завдяки їхнім зусиллям кошти, вилучені у зрадників, колаборантів і корупціонерів, працюють в інтересах України.

Зазначається, що розподіл інвестицій здійснено наступним чином: 1,0 млрд гривень; 32 млн доларів США та 4 млн євро.

Так з початку повномасштабної агресії рф АРМА вже спрямувало понад 11 млрд гривень в еквіваленті на купівлю військових облігацій.

Лише у 2025 році агентство перерахувало до державного бюджету понад 5,5 млрд гривень завдяки співпраці з ДБР.

АРМА є єдиним органом державної влади, який здійснює грошові вкладення в оборону України шляхом купівлі військових ОВДП.

АРМА
