Для підтримки державної оборонної сфери АРМА купило військових облігацій на понад 2,5 млрд гривень

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для підтримки державної оборонної сфери купило військових облігацій на понад 2,5 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні АРМА, передають Українські Новини.
У повідомленні сказано, що ключову роль у цьому зіграли Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора: завдяки їхнім зусиллям кошти, вилучені у зрадників, колаборантів і корупціонерів, працюють в інтересах України.
Зазначається, що розподіл інвестицій здійснено наступним чином: 1,0 млрд гривень; 32 млн доларів США та 4 млн євро.
Так з початку повномасштабної агресії рф АРМА вже спрямувало понад 11 млрд гривень в еквіваленті на купівлю військових облігацій.
Лише у 2025 році агентство перерахувало до державного бюджету понад 5,5 млрд гривень завдяки співпраці з ДБР.
АРМА є єдиним органом державної влади, який здійснює грошові вкладення в оборону України шляхом купівлі військових ОВДП.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023