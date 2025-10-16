Стефанчук: Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією офіційно набула чинності

Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією офіційно набула чинності, закріпивши стратегічний союз двох держав на десятиліття вперед.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Голова українського парламенту передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про її ратифікацію та офіційну ноту про початок дії документа.

"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що Україну і Велику Британію поєднує тривалий шлях спільних випробувань і боротьби. Обидві країни нині стоять пліч-о-пліч у захисті не лише української свободи, а й безпеки Європи та стабільності у світі.

"Ця угода не початок нашого партнерства - вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття наперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співробітництва у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України", - додав голова парламенту.

За словами Стефанчука, сторічна угода символізує довіру та союз двох народів, об'єднаних спільними цінностями - свободою, демократією, повагою до права та історичної справедливості.