Міноборони: У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів

114

У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Тепер військовозобов’язані за потреби можуть:

  • завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
  • завантажити або надіслати на Email файл нової постанови;
  • переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", - ідеться в повідомленні.

Штрафи за порушення військового обліку можна сплатити через мобільний застосунок "Резерв+".

Доступна знижка 50%, якщо оплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови.

Платіж можна здійснити напряму в застосунку після отримання постанови.

Після сплати користувача автоматично знімають із розшуку, а статус у "Резерв+" оновлюється.

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.

Резерв+
