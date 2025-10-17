Міноборони: У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів

У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Тепер військовозобов’язані за потреби можуть:
Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.
"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", - ідеться в повідомленні.
Штрафи за порушення військового обліку можна сплатити через мобільний застосунок "Резерв+".
Доступна знижка 50%, якщо оплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови.
Платіж можна здійснити напряму в застосунку після отримання постанови.
Після сплати користувача автоматично знімають із розшуку, а статус у "Резерв+" оновлюється.
Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023