НБУ: Попри війну банківський сектор в Україні проявляє стійкість і здатність до розвитку

Попри війну банківський сектор в Україні проявляє і стійкість, і здатність до розвитку та суттєвого розширення програм кредитування. На думку голови НБУ Андрія Пишного, апетит банків до кредитування зберігається, і вони поступово повертаються до довоєнної структури балансу.

В умовах війни банківська система не лише зберігає стійкість, а й нарощує кредитну підтримку економіки: кредитування зростає понад два роки поспіль темпами як до повномасштабного вторгнення і стає ключовим чинником зростання активів та підтримки прибутковості, тоді як вкладення в депозитні сертифікати скорочуються. Про це в інтерв'ю виданню Forbes розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Попри суттєві воєнні ризики та чергові податкові ініціативи, апетит банків до кредитування зберігається, і вони поступово повертаються до довоєнної структури балансу. Пропонують прийнятні умови за кредитами, тож частка субсидійованих позик у межах державних програм підтримки стрімко скорочується. Очікуване зростання чистого гривневого кредитування в наступному році – на рівні поточних показників, або понад 30%", - зазначає Андрій Пишний.

Він також повідомив, що за результатами цьогорічної оцінки стійкості НБУ переконався, що банківський сектор є достатньо стійким та капіталізованим. "Цього року ця оцінка вперше після початку повномасштабного вторгнення здійснювалася за стандартною процедурою – із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів і застосуванням несприятливого сценарію для стрес-тестування. У підсумку лише дев'ять банків мають вжити заходів для посилення стійкості до можливих криз, а їхня частка в активах сектору не перевищує 18%", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Андрія Пишного, вимоги до банків посилюються, адже триває покрокова імплементація норм ЄС. "Банки успішно перейшли на нову структуру капіталу та забезпечили виконання нової вимоги щодо коефіцієнта левериджу. Еквівалентність регулювання банківського сектору в Україні нормам ЄС згідно з оцінками PWC перебуває на рівні 77%. Далі – отримання від Європейської комісії офіційного статусу еквівалентності. Але для виконання всіх вимог банкам потрібно капіталізувати свій прибуток, тож ми знову повертаємося до важливості прогнозованого і справедливого оподаткування", - каже голова НБУ.

Говорячи про оподаткування банків, Андрій Пишний також зазначив, що НБУ раніше підтримав рішення про впровадження екстраподатку на прибуток банків у 2023 році як разовий винятковий крок. Тоді це була свідома позиція НБУ та банківської спільноти, зазначає голова НБУ. "Минулого року НБУ виступив проти підвищеного оподаткування банків з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності. Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною. Вона підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків", - зауважив Андрій Пишний в інтерв'ю.

