російська ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, які в 2022 році запровадили, коли західні компанії почали залишати російський ринок. кремль скасовує частину пільг.

Про це розповідають у Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

російський уряд скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6 % до 15 % та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення. Це рішення, що набуде чинності вже з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та інвесторів.

Галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17 %, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, якими влада активно прикривалася після масового відходу західних компаній у 2022 році.

Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2–3 рази. Найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть великі компанії визнають: "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах". Нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон.