Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

СЗРУ: Реальність російського ІТ-сектору – падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон

85

російська ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, які в 2022 році запровадили, коли західні компанії почали залишати російський ринок. кремль скасовує частину пільг.

Про це розповідають у Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

російський уряд скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6 % до 15 % та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення. Це рішення, що набуде чинності вже з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та інвесторів.

Галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17 %, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, якими влада активно прикривалася після масового відходу західних компаній у 2022 році.

Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2–3 рази. Найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть великі компанії визнають: "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах". Нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон.

СЗРУ, ІТ-галузь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 октября 2025
Воскресенье, 19 октября 2025
Суббота, 18 октября 2025
Пятница, 17 октября 2025
Четверг, 16 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023