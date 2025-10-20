Свириденко: Ухвалили низку рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури

На позачерговому засіданні Уряду було ухвалено низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.
Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила на сторінці у Telegram.
Згідно з її словами, Кабмін вже посилює захист критичної інфраструктури.
«Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли», – додала вона.
Свириденко пояснила, що в Україні створять Координаційний центр інженерного захисту, який об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.
Водночас прем'єр повідомила, що уряд оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.
Як зазначається, також було ухвалене рішення, яке дозволить прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.
«Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина - від погодження до укладення договорів - стане на місяці коротшою», – сказала прем'єрка.
Окрім цього, Свириденко повідомила, що буде спрямовано додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та «Укрзалізниці».
Вона уточнила, що кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту.
