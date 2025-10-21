Уряд виділив 6 млрд гривен на захист критичної енергетичної інфраструктури

Кабінет Міністрів виділив 6 млрд гривен на захист критичної енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у розпорядженні №1135 від 18 жовтня, передають Українські Новини.
Кошти виділені з резервного фонду державного бюджету для будівництва захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, захист тягових підстанцій залізничного транспорту та сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури (постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення).
Зокрема, обласним держадміністраціям виділено 5,2 млрд гривень, "Укрзалізниці" - 800 млн гривень.
