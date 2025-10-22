Войти

Amazon планує замінити понад 600 тисяч робочих місць у США автоматизованими системами

Компанія Amazon активно впроваджує автоматизацію в сфері складів і логістики.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на внутрішні документи, до 2033 року компанія планує замінити понад 600 тисяч робочих місць у США автоматизованими системами.

Згідно з цією стратегією, близько 75% усіх операцій Amazon мають бути автоматизовані. Вже до 2027 року це дозволить компанії уникнути найму близько 160 тисяч співробітників, а до 2033 року — понад 600 тисяч. Такий крок дозволить зменшити витрати на 30 центів з кожного проданого товару та заощадити орієнтовно 12,6 млрд доларів лише в період між 2025 і 2027 роками.

Наразі на складах Amazon вже працює понад мільйон роботизованих систем. Крім того, компанія тестує двоногих роботів — зокрема Digit від Agility Robotics, який здатен пересуватись та взаємодіяти з людьми на робочих локаціях.

Водночас внутрішні документи свідчать, що керівництво Amazon занепокоєне можливою негативною суспільною реакцією на масову втрату робочих місць. З цієї причини у внутрішніх комунікаціях пропонувалося уникати таких термінів, як "автоматизація" та "штучний інтелект", замінюючи їх на нейтральніші фрази — "просунуті технології" або "коботи" (тобто роботи-асистенти).

У відповідь на публікацію NYT компанія заявила, що вказані документи не є офіційною стратегією, а керівництво нібито не отримувало інструкцій щодо використання певної термінології.

Ситуацію прокоментував Нобелівський лауреат з економіки Дарон Аджемоглу. На його думку, реалізація такої стратегії може кардинально змінити ринок праці в США:

"Якщо Amazon знайде ефективну модель масштабної автоматизації, це стане потужним сигналом для всієї індустрії. Один з найбільших роботодавців у США може перетворитись на рушій масових звільнень", — зазначив економіст.

США, Amazon
