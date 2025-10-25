ВПК росії вперше з 2022 року несподівано дав збій, - ЗМІ

Військово-промисловий комплекс росії вперше з 2022 року несподівано дав збій. Хоча завдяки захмарним витратам на держоборонзамовлення з бюджету він став головним двигуном економіки рф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Видання із посиланням на дані росстату пише, що вперше з початку війни пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання.
Наприклад, випуск "інших транспортних засобів" (в тому числі танків і БМП), уповільнився у вересні у понад 10 разів - 6% у проти 61,2% у серпні.
Аналітики заявляють, що дані щодо військової промисловості "виглядають шокуючими". У вересні темпи зростання галузі ВПК росії несподівано почали сповільнюватися - з 2,4% у серпні до 0,4% - у вересні.
російські банкіри припускають, що серйозні проблеми промисловості пов'язані з бюджетними обмеженнями. Вони прогнозують скорочення витрат у четвертому кварталі для того, щоб вкластися в план по бюджету, а це може призвести до "переохолодження економіки".
Крім того, аналітики припускають ще більший удар по російській економіці через нові санкції США, які призведуть до проблем у росії з продажами нафти в Індію.
