Мільярдер Меллон пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим США під час призупинення роботи уряду

Фінансовий спонсор Дональда Трампа та Республіканської партії, мільярдер Тімоті Меллон пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим під час призупинення роботи уряду.
Про це повідомляє New York Times.
Президент США Трамп заявив, що анонімний благодійник пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим під час призупинення роботи уряду. У міністерстві оборони наголосили, що прийняли пожертву відповідно до загальних правил. За даними ЗМІ, цим благодійником виявився Тімоті Меллон. Він почав фінансувати Республіканську партію під час президентської кампанії Дональда Трампа. Загалом він вклав в кампанію президента США щонайменш 50 мільйонів доларів.
«Пожертва була зроблена за умови, що вона буде використана для компенсації витрат на зарплати та пільги військовослужбовців», – заявив у головний речник оборонного відомства Шон Парнелл.
Варто зазначити, що в армії США служить близько 1,3 мільйона військових.
Тімоті Меллон є представником впливової американської родини, онуком колишнього міністра фінансів США Ендрю В. Меллона і спадкоємцем великої корпорації Mellon Fortune.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023