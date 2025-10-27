Мільярдер Меллон пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим США під час призупинення роботи уряду

Фінансовий спонсор Дональда Трампа та Республіканської партії, мільярдер Тімоті Меллон пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим під час призупинення роботи уряду.

Про це повідомляє New York Times.

Президент США Трамп заявив, що анонімний благодійник пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим під час призупинення роботи уряду. У міністерстві оборони наголосили, що прийняли пожертву відповідно до загальних правил. За даними ЗМІ, цим благодійником виявився Тімоті Меллон. Він почав фінансувати Республіканську партію під час президентської кампанії Дональда Трампа. Загалом він вклав в кампанію президента США щонайменш 50 мільйонів доларів.

«Пожертва була зроблена за умови, що вона буде використана для компенсації витрат на зарплати та пільги військовослужбовців», – заявив у головний речник оборонного відомства Шон Парнелл.

Варто зазначити, що в армії США служить близько 1,3 мільйона військових.

Тімоті Меллон є представником впливової американської родини, онуком колишнього міністра фінансів США Ендрю В. Меллона і спадкоємцем великої корпорації Mellon Fortune.