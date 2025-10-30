Войти

Євростат: Середня ціна на газ у Європі впала на 8,1%

У першому півріччі 2025 року ціни на газ для домогосподарств у Європейському Союзі продемонстрували значне зниження, сигналізуючи про повернення до сезонних коливань, характерних для періоду до енергетичної кризи 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Середня ціна на газ впала з 12,44 євро за 100 кВт⋅год у другій половині 2024 року до 11,43 євро за 100 кВт⋅год у першій половині 2025 року, тобто знизилася на 8,1%.

Зростання частки податків і зборів у кінцевій ціні на газ — з 30,0% до 31,1% свідчить про подальше скорочення державних субсидій, які вводилися раніше.

Ціни на газ для домогосподарств суттєво відрізнялися між країнами-членами ЄС:

Найвищі ціни зафіксовано у Швеції (21,30 євро за 100 кВт⋅год), Нідерландах (16,17 євро) та Данії (13,06 євро). Найнижчі — в Угорщині (3,07 євро за 100 кВт⋅год), Хорватії (4,61 євро) та Румунії (5,59 євро).

Порівняно з першою половиною 2024 року, найбільше зростання цін у національних валютах відбулося в Естонії (+23,9%), Болгарії (+23,6%) та Швеції (+20,9%). Водночас, зниження цін на блакитне паливо зафіксовано у Словенії (-12,7%), Австрії (-11,5%) та Чехії (-10,9%).

Якщо оцінювати ціни за стандартом купівельної спроможності (СКС), найдорожчий газ також був у Швеції (17,55 СКС), Португалії (15,34) та Нідерландах (13,80), а найдешевший — в Угорщині (4,43) та Хорватії (6,47).

Ціни на газ для споживачів, які не є побутовими (бізнес, промисловість), у першому півріччі 2025 року залишалися відносно стабільними. Частка податків для цієї категорії незначно зросла з 15,2% до 16,5%, що незначно вплинуло на загальну вартість для цієї категорії споживачів.

