Україна знову почне імпортувати газ з Греції Трансбалканським маршрутом

Три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу в Україну за спільним маршрутом Трансбалканським напрямком на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на галузеве видання ExPro.
https://glavcom.ua/country/incidents/ukrajina-ponovljuje-import-hazu-transbalkanskim-koridorom-pislja-dvomisjachnoji-perervi-1085904.html
Потужності для імпорту газу з Греції в Україну забронювали грецька Depa Commercial, D.Trading (дочірня компанія найбільшої української газовидобувної групи ДТЕК) та швейцарська Axpo Trading.
Оператори газотранспортної системи України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції пропонували до бронювання на листопад потужності в цілому майже 1,9 млн кубометрів на добу.
На вересень та жовтень компанії не бронювали потужності по цьому маршруту, внаслідок чого імпорт газу не здійснювався, зазначає видання. Маршрут фактично працював упродовж двох місяців (липень-серпень), а постачання припинилися у вересні 2025 року через високі тарифи та відсутність довгострокових гарантованих умов доступу до потужностей.
Загалом, за оцінками ExPro, до моменту зупинки транспортування в Україну було доставлено 18 млн кубометрів природного газу. Бронювання потужностей на листопад пов’язано передусім зі зниженням тарифів молдовським та румунським операторами ГТС. Наприкінці минулого тижня вони затвердили знижку 50% на тариф на транзит газу маршрутом Route 1 на шість місяців – до кінця квітня 2026 року.
Інша причина більшого інтересу до цього маршруту – потреби України в збільшенні імпорту природного газу напередодні опалювального сезону після суттєвого обвалу внутрішнього видобутку внаслідок російських атак.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023