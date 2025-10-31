Україна знову почне імпортувати газ з Греції Трансбалканським маршрутом

Три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу в Україну за спільним маршрутом Трансбалканським напрямком на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на галузеве видання ExPro.

https://glavcom.ua/country/incidents/ukrajina-ponovljuje-import-hazu-transbalkanskim-koridorom-pislja-dvomisjachnoji-perervi-1085904.html

Потужності для імпорту газу з Греції в Україну забронювали грецька Depa Commercial, D.Trading (дочірня компанія найбільшої української газовидобувної групи ДТЕК) та швейцарська Axpo Trading.

Оператори газотранспортної системи України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції пропонували до бронювання на листопад потужності в цілому майже 1,9 млн кубометрів на добу.

На вересень та жовтень компанії не бронювали потужності по цьому маршруту, внаслідок чого імпорт газу не здійснювався, зазначає видання. Маршрут фактично працював упродовж двох місяців (липень-серпень), а постачання припинилися у вересні 2025 року через високі тарифи та відсутність довгострокових гарантованих умов доступу до потужностей.

Загалом, за оцінками ExPro, до моменту зупинки транспортування в Україну було доставлено 18 млн кубометрів природного газу. Бронювання потужностей на листопад пов’язано передусім зі зниженням тарифів молдовським та румунським операторами ГТС. Наприкінці минулого тижня вони затвердили знижку 50% на тариф на транзит газу маршрутом Route 1 на шість місяців – до кінця квітня 2026 року.

Інша причина більшого інтересу до цього маршруту – потреби України в збільшенні імпорту природного газу напередодні опалювального сезону після суттєвого обвалу внутрішнього видобутку внаслідок російських атак.