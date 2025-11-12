Експерт: Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах

Наприкінці вересня 2025 у Верховній Раді були зареєстровані законопроєкти, які сприяють звільненню від ПДВ імпорту вітрових турбін та комплектуючих. Це результат спільної роботи представників галузі та парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ.
Як пише РБК-Україна, про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.
Йдеться про законопроєкти №14089 і №14090.
"Це не просто технічне оновлення - це сигнал, що Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах, як це вже є в деяких країнах Європи та світу", - наголосив Конеченков.
Податкові стимули для вітроенергетики - це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт.
Він додав, що вітрова енергетика забезпечує генерацію в зимовий період, коли система потребує додаткових потужностей, тому звільнення від ПДВ імпорту обладнання є "стратегічним рішенням для зміцнення енергетичної безпеки України".
За словами Конеченкова, світова практика підтверджує ефективність такого підходу.
У Великій Британії діє нульова ставка ПДВ на встановлення вітрових турбін, у Португалії - знижена до 6%, а в Італії - до 10%. Китай, зі свого боку, поєднує пільговий імпорт з частковим поверненням сплаченого ПДВ виробникам.
"Такі стимули демонструють, що держава створює передбачувані правила гри та підвищує довіру інвесторів. Україна має діяти так само - щоб жодна з ВДЕ-технологій не залишалася поза підтримкою", - підсумував Конеченков.
