Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Економіка

RSS

Експерт: Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах

83

Наприкінці вересня 2025 у Верховній Раді були зареєстровані законопроєкти, які сприяють звільненню від ПДВ імпорту вітрових турбін та комплектуючих. Це результат спільної роботи представників галузі та парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

Йдеться про законопроєкти №14089 і №14090.

"Це не просто технічне оновлення - це сигнал, що Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах, як це вже є в деяких країнах Європи та світу", - наголосив Конеченков.

Податкові стимули для вітроенергетики - це не пільга, а необхідний інструмент для енергетичного переходу, переконаний експерт.

Він додав, що вітрова енергетика забезпечує генерацію в зимовий період, коли система потребує додаткових потужностей, тому звільнення від ПДВ імпорту обладнання є "стратегічним рішенням для зміцнення енергетичної безпеки України".

За словами Конеченкова, світова практика підтверджує ефективність такого підходу.

У Великій Британії діє нульова ставка ПДВ на встановлення вітрових турбін, у Португалії - знижена до 6%, а в Італії - до 10%. Китай, зі свого боку, поєднує пільговий імпорт з частковим поверненням сплаченого ПДВ виробникам.

"Такі стимули демонструють, що держава створює передбачувані правила гри та підвищує довіру інвесторів. Україна має діяти так само - щоб жодна з ВДЕ-технологій не залишалася поза підтримкою", - підсумував Конеченков.

ВДЕ, УВЕА
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 ноября 2025
Вторник, 11 ноября 2025
Понедельник, 10 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023