Президент Фінляндії: Припинення вогню в Україні малоймовірне до весни 2026 року

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що припинення вогню в Україні малоймовірне до весни 2026 року, і закликав європейських союзників не зменшувати підтримку Києва попри корупційний скандал. Про це пише AP.

Стубб зазначив, що президент Володимир Зеленський має швидко розібратися зі звинуваченнями у відкатах і розкраданнях, адже цей скандал грає на руку росії. Водночас він закликав лідерів ЄС посилити фінансову та військову допомогу Україні.

"Я не надто оптимістичний щодо досягнення перемир'я чи початку мирних переговорів принаймні цього року", — сказав Стубб, додавши, що було б добре, якби "хоч якісь зрушення" відбулися до березня.

Він вважає, що на шляху до припинення війни вирішальними є три питання: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення певного розуміння щодо територіальних претензій.

Для досягнення миру, на думку Стубба, США та Європа мають посилити тиск на росію та путіна, щоби змінити його стратегічне мислення. путін, як заявив фінський президент, досі хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України — ці цілі не змінилися від початку повномасштабної війни.

Як інструменти тиску Стубб запропонував використати сотні мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі.