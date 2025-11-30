МЗС Франції: Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів рф 18 грудня

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів рф уже наступного місяця, 18 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для LA Tribune Dimanche.

Під час бесіди ведучий зазначив, що активи рф - це один із важелів впливу Європи на війну. Водночас він визнає, що європейці розходяться в думках щодо цього питання.

Тому журналіст запитав міністра, як позиціонує себе Франція, "з огляду на те, що, як очікується, в України закінчаться гроші не пізніше кінця лютого".

"Головним пріоритетом є забезпечення довгострокової іммобілізації російських активів у Європі. Це значна перевага, яка дасть нам змогу впливати на параметри світу", - відповів Барро.

Він пояснив, що заморожені активи рф - це спосіб гарантувати, що коли настане час, росія нестиме відповідальність за відшкодування значної шкоди, яку завдала Україні.

За словами Барро, в Європі мають намір допомогти Україні в разі продовження війни, а саме рішення щодо російських активів може бути ухвалено вже в грудні.

"Ми хочемо захистити Україну від фінансових труднощів на найближчі два роки в разі продовження війни. Усе це обговорюватимуть найближчими днями, і я сподіваюся, що рішення ухвалять на засіданні Європейської ради 18 грудня", - резюмував міністр.