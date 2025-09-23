Мінекономіки: З початку року українці оформили 5 130 пільгових кредитів у межах програми “єОселя”

З початку 2025 року українці оформили 5 130 пільгових іпотечних кредитів у межах програми “єОселя” на загальну суму 9,4 млрд грн. Минулого тижня було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Минулого тижня в рамках програми "єОселя" українці отримали 186 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 340,4 млн грн. Кредити під 3% річних отримали 69 військовослужбовців та працівників сектору безпеки, 12 медиків, 8 педагогів та 3 науковці. Кредити під 7% отримали 65 українців без власного житла, 21 внутрішньо переміщена особа та 8 ветеранів.
Найбільше кредитів минулого тижня видано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16). Що стосується типу нерухомості, 93 кредити надано на житло первинного ринку, з яких 31 – на об’єкти на стадії будівництва, а 62 – на вторинне житло.
Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на загальну суму 33,5 млрд грн.
Нагадаємо, програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023