Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Мінекономіки: З початку року українці оформили 5 130 пільгових кредитів у межах програми “єОселя”

105
Мінекономіки: З початку року українці оформили 5 130 пільгових кредитів у межах програми “єОселя”

З початку 2025 року українці оформили 5 130 пільгових іпотечних кредитів у межах програми “єОселя” на загальну суму 9,4 млрд грн. Минулого тижня було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Минулого тижня в рамках програми "єОселя" українці отримали 186 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 340,4 млн грн. Кредити під 3% річних отримали 69 військовослужбовців та працівників сектору безпеки, 12 медиків, 8 педагогів та 3 науковці. Кредити під 7% отримали 65 українців без власного житла, 21 внутрішньо переміщена особа та 8 ветеранів.

Найбільше кредитів минулого тижня видано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16). Що стосується типу нерухомості, 93 кредити надано на житло первинного ринку, з яких 31 – на об’єкти на стадії будівництва, а 62 – на вторинне житло.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на загальну суму 33,5 млрд грн.

Нагадаємо, програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

кредити, єОселя
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 23 сентября 2025
Понедельник, 22 сентября 2025
Воскресенье, 21 сентября 2025
Суббота, 20 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023