Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Податковий комітет рекомендував Раді прийняти реформу про перейменування копійки в шаг

93

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що перейменування копійки в шаг стане потужним кроком до макрофінансової стабільності України.

Про це Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі у понеділок, 15 грудня.

Нардеп зазначив, що Податковий комітет рекомендував Верховній Раді для прийняття за основу і в цілому "фундаментальну та карколомну" реформу про перейменування копійки в шаг.

"Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави", - підкреслив Гетманцев.

Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 декабря 2025
Понедельник, 15 декабря 2025
Воскресенье, 14 декабря 2025
Суббота, 13 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023