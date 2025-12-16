Податковий комітет рекомендував Раді прийняти реформу про перейменування копійки в шаг

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що перейменування копійки в шаг стане потужним кроком до макрофінансової стабільності України.

Про це Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі у понеділок, 15 грудня.

Нардеп зазначив, що Податковий комітет рекомендував Верховній Раді для прийняття за основу і в цілому "фундаментальну та карколомну" реформу про перейменування копійки в шаг.

"Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави", - підкреслив Гетманцев.