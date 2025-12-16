Войти

Washington Post: Енергетична інфраструктура України на межі краху через удари рф

Масовані удари російських дронів і ракет по енергетичній інфраструктурі України тривають з жовтня 2025 року. Про це повідомляє The Washington Post.

За оцінками посадовців і аналітиків, енергомережа перебуває «на межі колапсу», а ризик повного блекауту зберігається для окремих регіонів і Києва.

Джерела видання повідомляють, що рф цілеспрямовано б’є по лініях електропередач між західною та східною частинами країни. Така стратегія може фактично розділити Україну з точки зору електропостачання і створити ізольовані «енергетичні острови».

На цьому тлі Україна запропонувала енергетичне перемир’я, яке передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Президент Володимир Зеленський заявив, що він «готовий» до такого кроку, а США, за його словами, вважають, що сторони «близькі до угоди».

кремль відкинув можливість енергетичного перемир’я. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія працює над «миром, а не припиненням вогню».

енергетика
