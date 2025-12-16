Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Герої говорять нашою мовою: комікси, що створюють нову українську культуру

97

Комікси давно вийшли за межі просто розваги. Це мова візуального мислення, спосіб говорити про складне через історії, що зачіпають з першої сторінки. І що важливо - все більше таких історій зʼявляються саме в Україні. Вони чесні, живі, сучасні, і при цьому - дуже наші. Це не про копіювання західних шаблонів, а про створення власного культурного коду.

Комікси українською сьогодні - це не виняток, а нова норма. Вони з’являються у книгарнях, фестивалях, соцмережах. Їх читають і дорослі, і підлітки. Бо це мова, яку хочеться слухати. Вона природна, дотепна, а головне - звучить у голові, як твій внутрішній голос. 

Чому комікси - це не просто картинки, а живий сучасний фольклор

У кожному поколінні є свої казки. Колись ними були легенди, потім - романи, тепер - і комікси. У них теж є герої, антагоністи, мандри, перемоги й втрати. Але вони подані у спосіб, що ближчий до сучасного ритму: швидкі візуальні сцени, репліки, які можна уявити у реальному житті, і динаміка, яка не дозволяє відкласти книжку.

Це і є сучасний фольклор - історії, які живуть поруч, бо зʼявляються з середовища. І коли комікси роблять українською, вони не просто перекладаються - вони вростають у культуру. З гумором, контекстом, алюзіями, які зрозумілі лише нам. І тому вони справді працюють.

Українські сюжети, що б’ють емоційно сильніше за блокбастери

Коли в коміксах з’являються наші теми - війна, дорослішання, втрати, пошук себе, - вони звучать глибше. Бо це не фантазія. Це досвід. І навіть якщо поданий у стилі графічного роману - він не втрачає сили. Навпаки, простота образів часто тільки підсилює емоцію. Один малюнок і кілька слів можуть передати більше, ніж сторінка опису.

І це не лише про важке. Є комікси, які смішать, які лікують ностальгією або дивують фантазією. Український ринок стає багатоголосим. І читач може вибирати - як у музиці: комусь ближче інді, комусь панк, а хтось хоче епічного симфо-року з супергероями в гуцульських кептарях.

Як молоді автори змінюють ринок і створюють власних супергероїв

Те, що ще кілька років тому здавалося нішевим хобі, сьогодні перетворюється на індустрію. Молоді автори - часто з ілюстрації, дизайну або анімації - ідуть у комікси як у повноцінну професію. І приносять із собою нову візію: без страху бути незручними, експериментальними, смішними або надто серйозними.

Вони створюють власних персонажів. Не клонів Marvel, а живих людей - із внутрішніми конфліктами, діалектами, особливостями. І це працює. Бо такі герої резонують. Бо вони - не з Голлівуду. Вони з нашого життя.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 декабря 2025
Понедельник, 15 декабря 2025
Воскресенье, 14 декабря 2025
Суббота, 13 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023