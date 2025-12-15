Войти

WSJ: Переговори між Україною та США перетворилися на протистояння, в якому росія не бере прямої участі

Переговори між Україною та США перетворилися на протистояння, в якому росія навіть не бере прямої участі. Процес пошуку миру між Україною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами стикається з серйозними розбіжностями. Вашингтон прагне швидкого завершення війни, бажано до кінця року, тоді як Київ і Брюссель наполягають на врегулюванні значущих суперечностей перед ухваленням будь-яких рішень. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначає видання, адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на президента України Володимира Зеленського, закликаючи його погодитися на мирну угоду з росією. Україна ж не готова відводити війська з контрольованих територій Донецької та Луганської областей. Київ і європейські партнери вимагають чітких гарантій від США щодо дій у разі порушення росією можливих домовленостей або нового нападу.

У публікації зазначено, що офіційні представники рф називають американський мирний план прийнятною базою для обговорення, проте його остаточне схвалення залишається під питанням. При цьому європейські лідери переконані, що москва не зацікавлена у завершенні війни. Вони побоюються, що перемога росії в Україні може стати прецедентом для нових конфліктів із сусідами в Європі.

"Те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками", - цитує ЗМІ слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, які він промовив у Берліні.

Журнал також підкреслює, що американський план передбачає пункт, згідно з яким Київ мав би відмовитися від спроб повернути окуповані росією території. Це може трактуватися як фактичне визнання анексії росією частини України.

Також угода може ускладнити перспективи вступу України до НАТО. У разі підтримки цього плану Вашингтоном можливе відновлення російського доступу до глобальної економіки та міжнародних проєктів.

У матеріалі зазначаєтсбя, що Велика Британія, Франція та інші європейські держави підготували детальні пропозиції щодо надання допомоги Україні, включаючи ймовірне використання сил безпеки. Ці ініціативи вже обговорювалися з американськими військовими посадовцями, однак офіційного рішення щодо допомоги від США ще немає. Українська сторона натомість наполягає на оформленні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки на кшталт статті 5 НАТО.

З іншого боку, кремль категорично проти включення до мирного плану пропозицій, розроблених Києвом і Брюсселем, особливо тих, що стосуються створення демілітаризованої зони в Донецькій області. Радник кремля юрій ушаков заявляє, що росія готова твердо відстоювати свої позиції.

