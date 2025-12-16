Войти

Барро: ЄС може ухвалити рішення, яке забезпечить фінансову стабільність України наступні два роки

145

Європейський Союз уже цього тижня може ухвалити рішення, яке забезпечить фінансову стабільність України наступні два роки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене найближчими днями під час саміту Європейської ради за участі глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС.

"Це дозволить убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж наступних двох років і поставити її у сильну позицію в той момент, коли тривають дискусії, покликані привести до миру", - наголосив Барро.

Він додав, що Україна демонструє готовність рухатися цим шляхом швидше.

Міністр також повідомив, що сьогодні в Берліні триватимуть переговори між представниками України, Європи та США.

За словами Барро, європейські країни вже продемонстрували рішучість, ухваливши наприкінці минулого тижня рішення обмежити доступ Росії до її активів, розміщених у Європі, доти, доки Москва не припинить агресію та не виплатить репарації Україні.

Окрім цього, у Брюсселі планують і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про запровадження обмежень проти дев’яти структур, причетних до обходу санкцій, включно з так званим "тіньовим флотом" і судноплавними компаніями, пов’язаними з нафтовими гігантами "Лукойл" та "Роснефть".

Також ЄС готує санкції проти 12 осіб, яких у Брюсселі називають "агентами російської дестабілізації в Європі". За словами Барро, вони відповідальні за цифрові іноземні втручання.

Серед них, зокрема, франко-російський громадянин Ксав’є Моро, якого в ЄС вважають одним із рупорів кремлівської пропаганди, а також Джон Марк Дуґґан, причетний до цифрових втручань і кампаній, викритих французькою службою Viginium.

Барро
Вторник, 16 декабря 2025
Понедельник, 15 декабря 2025
Воскресенье, 14 декабря 2025
Суббота, 13 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
