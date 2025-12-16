Барро: ЄС може ухвалити рішення, яке забезпечить фінансову стабільність України наступні два роки

Європейський Союз уже цього тижня може ухвалити рішення, яке забезпечить фінансову стабільність України наступні два роки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів ЄС у Брюсселі.
За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене найближчими днями під час саміту Європейської ради за участі глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС.
"Це дозволить убезпечити Україну від будь-яких фінансових труднощів упродовж наступних двох років і поставити її у сильну позицію в той момент, коли тривають дискусії, покликані привести до миру", - наголосив Барро.
Він додав, що Україна демонструє готовність рухатися цим шляхом швидше.
Міністр також повідомив, що сьогодні в Берліні триватимуть переговори між представниками України, Європи та США.
За словами Барро, європейські країни вже продемонстрували рішучість, ухваливши наприкінці минулого тижня рішення обмежити доступ Росії до її активів, розміщених у Європі, доти, доки Москва не припинить агресію та не виплатить репарації Україні.
Окрім цього, у Брюсселі планують і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про запровадження обмежень проти дев’яти структур, причетних до обходу санкцій, включно з так званим "тіньовим флотом" і судноплавними компаніями, пов’язаними з нафтовими гігантами "Лукойл" та "Роснефть".
Також ЄС готує санкції проти 12 осіб, яких у Брюсселі називають "агентами російської дестабілізації в Європі". За словами Барро, вони відповідальні за цифрові іноземні втручання.
Серед них, зокрема, франко-російський громадянин Ксав’є Моро, якого в ЄС вважають одним із рупорів кремлівської пропаганди, а також Джон Марк Дуґґан, причетний до цифрових втручань і кампаній, викритих французькою службою Viginium.
