Мінекономіки: Україна та Німеччина підписали Декларацію про наміри щодо підтримки реформ ринку праці

15 грудня Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) підписали Декларацію про наміри щодо підтримки реформ ринку праці в межах новоствореної програми JobConnect.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекеноміки.
https://delo.ua/news/ukrayina-ta-nimeccina-zapuskayut-programu-jobconnect-dlya-pidtrimki-reform-rinku-praci-457010/
Ініціатива спрямована на посилення соціально-економічного розвитку України та підтримку її європейської інтеграції.
Документ фіксує спільне бачення сторін щодо реформування ринку праці у тісному зв’язку із соціальною політикою, зміцнення інституційної спроможності державних органів та підвищення ефективності використання публічних ресурсів. Також Декларація передбачає відкритість до залучення додаткових міжнародних партнерів.
За словами Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, програма JobConnect орієнтована на практичні результати для всіх учасників ринку праці. Вона покликана надати громадянам ефективні інструменти для пошуку роботи, а бізнесу — для підбору кваліфікованих працівників.
Програма передбачає розвиток сучасних сервісів зайнятості, нових підходів до підбору вакансій і навчання, а також рішень, що сприятимуть поверненню людей на ринок праці та підвищенню їхньої конкурентоспроможності.
Підписання Декларації про наміри є складовою ширшого порядку денного реформ ринку праці в Україні та розвитку співпраці з міжнародними партнерами для впровадження сучасних рішень у сфері зайнятості.
JobConnect — новостворений проєкт, що фінансується Урядом Німеччини та впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. З 2026 року Німеччина підтримає реалізацію програми внеском у 10 млн євро. Проєкт спрямований на підтримку реформ ринку праці, посилення інституційної спроможності та підвищення ефективності використання публічних ресурсів у контексті європейської інтеграції України.
