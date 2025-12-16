Euractiv: Вже сім країн виступили проти репараційного кредиту для України

План ЄС використати заморожені російські активи для фінансування війни в Україні стає «дедалі складнішим», адже уже сім країн виступили проти репараційного кредиту для України за рахунок заморожених коштів рф.
Про це повідомляє Euractiv.
У п’ятницю, 12 грудня, Італія, Болгарія та Мальта випустили спільну заяву разом із Бельгією, закликаючи ЄС розглянути «альтернативні варіанти» фінансування, включно з випуском спільного боргу. Подібну позицію підтримала Чехія.
Угорський прем’єр Віктор Орбан та словацький лідер Роберт Фіко, які демонструють проросійську позицію, також виступили проти використання російських активів для фінансування України.
Представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що інші способи фінансування України «на практиці не працюють», оскільки Орбан блокує будь-які спроби випуску спільного боргу для покриття дефіциту бюджету.
Україна ризикує залишитися без грошей у квітні 2026 року, а загальний дефіцит бюджетного та військового фінансування у 2026–2027 роках становитиме €135 млрд, за даними Єврокомісії.
Юридично випуск спільного боргу потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС, тоді як репараційний кредит вимагає підтримки «кваліфікованої більшості» — щонайменше 15 країн, що представляють 65% населення блоку. Каллас зазначила, що без підтримки Бельгії реалізація кредиту буде політично складною, адже країна контролює більшість активів.
Позицію Каллас підтвердили й інші міністри закордонних справ ЄС. Міністр закордонних справ Литви Кєстутіс Будріс наголосив, що «репараційний кредит – не ідеальний, але єдиний варіант мобілізувати фінанси для потреб України».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023