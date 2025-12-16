Euractiv: Вже сім країн виступили проти репараційного кредиту для України

План ЄС використати заморожені російські активи для фінансування війни в Україні стає «дедалі складнішим», адже уже сім країн виступили проти репараційного кредиту для України за рахунок заморожених коштів рф.

Про це повідомляє Euractiv.

У п’ятницю, 12 грудня, Італія, Болгарія та Мальта випустили спільну заяву разом із Бельгією, закликаючи ЄС розглянути «альтернативні варіанти» фінансування, включно з випуском спільного боргу. Подібну позицію підтримала Чехія.

Угорський прем’єр Віктор Орбан та словацький лідер Роберт Фіко, які демонструють проросійську позицію, також виступили проти використання російських активів для фінансування України.

Представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що інші способи фінансування України «на практиці не працюють», оскільки Орбан блокує будь-які спроби випуску спільного боргу для покриття дефіциту бюджету.

Україна ризикує залишитися без грошей у квітні 2026 року, а загальний дефіцит бюджетного та військового фінансування у 2026–2027 роках становитиме €135 млрд, за даними Єврокомісії.

Юридично випуск спільного боргу потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС, тоді як репараційний кредит вимагає підтримки «кваліфікованої більшості» — щонайменше 15 країн, що представляють 65% населення блоку. Каллас зазначила, що без підтримки Бельгії реалізація кредиту буде політично складною, адже країна контролює більшість активів.

Позицію Каллас підтвердили й інші міністри закордонних справ ЄС. Міністр закордонних справ Литви Кєстутіс Будріс наголосив, що «репараційний кредит – не ідеальний, але єдиний варіант мобілізувати фінанси для потреб України».