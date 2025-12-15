Опендатабот: У 2025 році в Україні закрилося понад 11,2 тис. компаній

11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».
Зазначається, що найбільш життєздатними стали акціонерні товариства – середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та сім місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування – 27 років 10 місяців, та державні підприємства – 26 років та сім місяців.
Найменший строк життя виявився у благодійних організацій: пʼять років, обслуговуючих кооперативів – сім років пʼять місяців та товариства з обмеженою відповідальністю – 8,5 років. Найчастіше компанії згортались у Києві – 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі – Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).
Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти – 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я – 23 роки й сім місяців, а також ветеринарної діяльності – понад 22 роки. «Наймолодшими» серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько пʼяти років.
