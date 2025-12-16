Кислиця: Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирних переговорів

Перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця наголосив на необхідності правильно інтерпретувати підхід американської сторони до переговорів щодо мирного врегулювання війни в України.
Про це Сергій Кислиця написав у соцмережі X.
За словами Сергія Кислиці, важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирних переговорів.
«Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля та ресурси в досягнення миру в Україну. Кожна команда уважно слухає одна одну. Позиція України є дуже чіткою. А ось анонімні джерела не мають рації», — наголосив Кислиця.
Він зауважив, що перебуваючи в одній кімнаті з Джаредом Кушнером та спеціальним посланником Стівом Віткоффом другий день поспіль, всі конспірологічні теорії, поширені в медіа, є неправдивими.
За словами Кислиці, американські партнери дуже добре розуміють інтереси та позиції України.
Раніше агентство AFP із посиланням на чиновника, який обізнаний з ходом переговорів, повідомило, що США хочуть, щоб Київ відмовився від контролю над Донецькою і Луганською областю задля досягнення угоди з росією.
Для України така позиція є неприйнятною. Київ відкидає вимогу Вашингтона вивести війська з цих двох областей.
Так, за словами чиновника, кремлівський диктатор володимир путін хоче території і США вимагають від України вивести війська з цих регіонів, а Київ відмовляється.
«Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні», – додав чиновник.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), москва контролює майже всю Луганську область і близько 80% Донецької області. Водночас опитування від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на основі 550 відповідей, показало, що 75% українців виступають проти відмови від Донбасу.
