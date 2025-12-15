Свириденко: Уряд розпочинає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки енергетичних підприємств

Уряд України розпочинає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств. Конкурс, який стартував у понеділок, охоплює вісім великих державних компаній, зокрема НАЕК "Енергоатом" та АТ "Укренерго". Очікується, що формування нового складу наглядових рад завершиться у січні.
Деталі повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.
За словами Свириденко, цей процес є наступним етапом "перезавантаження енергетичних підприємств". Відбір кандидатів розпочався у понеділок відповідно до урядового плану.
Процес формування нового складу наглядових рад стосується таких стратегічних енергетичних компаній:
Прем'єр-міністерка також зазначила, що у п'ятницю вже стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".
"Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", – наголосила Юлія Свириденко.
